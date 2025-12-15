前鎮座談會再爆場！鍾年晃、陳柏惟力挺：邱議瑩最能接棒陳其邁

記者洪正達／高雄報導

立委邱議瑩參選高雄市長獲鍾年晃、陳柏惟力挺，2人皆一致認為邱最能接棒陳其邁。（圖／翻攝畫面）

立法委員邱議瑩昨（14）日在前鎮區舉辦「傾聽共贏座談會」，已是她第五度在前鎮舉辦座談活動，持續與鄉親面對面交流、分享城市願景。活動湧入近千名民眾，人氣爆棚、氣氛熱烈。

資深媒體人鍾年晃在現場爆料過往趣事，笑說邱議瑩與陳其邁市長交情深厚，不只在立法院共事多年，私下互動也相當密切，甚至會在邱議瑩生日時相約唱歌。他指出，能讓陳其邁主動「約唱歌」的人不多，也顯見兩人默契深厚，從治理理念到行事風格都相當接近，邱議瑩是最了解、也最能無縫接軌市政的人選。

廣告 廣告

立院榮譽顧問陳柏惟則以「能屈能伸」形容邱議瑩，笑稱她「遇到對的事情會堅持，遇到不對的敢於對抗」，直來直往的性格，正和「高雄人敢愛敢恨」的精神十分契合，也力挺她會是最適合的市長人選。

邱議瑩致詞時表示，面對台積電、鴻海等半導體與AI產業投資浪潮，她率先提出「創世紀計畫」，預計創造十萬個優質就業機會，並透過產學合作，培育更多青年成為科技人才，為高雄產業升級注入新動能。

在社會福利方面，邱議瑩提出「新生兒希望帳戶」政見，希望為下一代打造更穩定的起點。

前鎮、小港區議員參選人林浤澤表示，邱議瑩與陳其邁一樣重視團隊、照顧夥伴，長期為高雄與台灣打拚的精神令人感動，也願意號召更多年輕世代，與她攜手努力。

更多三立新聞網報導

市民最大！高雄市長山選人林岱樺傾聽民意 以市政思維為家鄉、市民祈福

唯一「政務官」力挺林岱樺！林佳龍今再表態：別未審先判、讓風箏斷線

兒欺同學「離校、尋求專業人士」賴瑞隆哭了… 爸爸對不起你

陳水扁公開力挺邱「市政最佳接棒」陳其邁回應了…君子之爭必須延續下去

