前鎮座談會連五場人氣爆棚！ 鍾年晃、陳柏惟力挺邱議瑩接棒陳其邁

邱議瑩(右三)前鎮「傾聽共贏座談會」，鍾年晃(右一)、陳柏惟(右二)、林浤澤(左三)等站台。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立法委員邱議瑩昨(14)日第五度來到前鎮區舉辦「傾聽共贏座談會」，持續加強與鄉親面對面交流、分享城市願景。資深媒體人鍾年晃及立法院榮譽顧問陳柏惟站台助講，活動湧入近千名民眾，人氣爆棚、氣氛熱烈。

鍾年晃在現場爆料過往趣事，笑說邱議瑩與市長陳其邁交情深厚，不只在立法院共事多年，私下互動也相當密切，甚至會在邱議瑩生日時相約唱歌。他指出，能讓陳其邁主動「約唱歌」的人不多，也顯見兩人默契深厚，從治理理念到行事風格都相當接近，邱議瑩是最了解、也最能無縫接軌市政的人選。

陳柏惟則以「能屈能伸」形容邱議瑩，笑稱她「遇到對的事情會堅持，遇到不對的敢於對抗」，直來直往的性格，正和「高雄人敢愛敢恨」的精神十分契合，也力挺她會是最適合的市長人選。

邱議瑩致詞時表示，面對台積電、鴻海等半導體與AI產業投資浪潮，她率先提出「創世紀計畫」，預計創造十萬個優質就業機會，並透過產學合作，培育更多青年成為科技人才，為高雄產業升級注入新動能。

在社會福利方面，邱議瑩提出「新生兒希望帳戶」政見，希望為下一代打造更穩定的起點。

前鎮、小港區議員參選人林浤澤表示，邱議瑩與陳其邁一樣重視團隊、照顧夥伴，長期為高雄與台灣打拚的精神令人感動，也願意號召更多年輕世代，與她攜手努力。

鍾年晃肯定邱議瑩是最了解、也最能無縫接軌市政的人選。 圖：邱議瑩競選總部/提供

陳柏惟認為邱議瑩直來直往的性格，和高雄人的氣口一致，力挺她是最適合的市長人選。 圖：邱議瑩競選總部/提供