前鎮戶政前進校園 受理學子人生第一張身分證

在同學陣陣雀躍的歡呼聲中，高雄市前鎮戶政所透過戶政行動化服務，將製作完成的國民身分證親自送達校園，讓學生在不影響課業的情況下，領到人生第一張身分證。(見圖)

前鎮戶政所今(廿三)日說明，近期規劃「到校受理國中生初領國民身分證」專案，陸續前往轄區內瑞祥、瑞豐、光華、獅甲、前鎮、興仁及成功特教學校等七所國中受理初領國民身分證，免除學生及家長前往戶政事務所的不便。

在學校教室內，同學個個興奮的端詳自己手中剛出爐的身分證，戶政人員同時利用機會向莘莘學子解說身分證的重要性，並進行反詐騙及正確戶籍登記宣導，提醒學生保管好這張重要身分證明文件，切勿隨意出借或拍攝正反面給其他人使用，以避免個資外洩遭詐騙集團盜用。

前鎮戶政事務所陳百山主任表示，透過「到校受理、送證到手」的一條龍服務，不僅免去家長往返奔波的不便，更確保每位學生都能拿到這張重要的身分證明文件，該項措施歷年來均深受家長好評。