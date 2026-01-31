前鎮戶政志工齊聚迎新春 紅包拓印手作趣

前鎮戶政所於卅日辦理「志工會報暨教育訓練」，邀集志工夥伴齊聚一堂，藉由志工會報、教育宣導及業務講習等活動，強化志工專業知能與服務理念，同時安排紅包拓印手作體驗課程，讓志工夥伴提前感受農曆春節溫馨祥和的年節氛圍。(見圖)

主辦單位今(卅一)日說明，為讓志工了解戶政法令及與民眾溝通技巧，特安排這次業務講習深化志工們專業知能，以提供民眾正確、即時且一致優質服務資訊，提升整體服務品質與專業形象；另活動中亦規劃「志工雙語服務」單元，介紹戶政常用英語用語，讓志工熟悉基本溝通表達方式，協助外籍人士洽公時之引導，展現該戶所友善、多元及國際化之服務精神。

活動最後以「巧手拓福‧喜迎新春」紅包拓印手作體驗作為壓軸，透過充滿年節意象的手作活動，讓志工在輕鬆愉快的氛圍中交流互動，彼此傳遞新春祝福，也為這次志工會報活動畫下溫馨圓滿的句點。

前鎮戶政事務所主任陳百山表示，該活動有效促進志工與機關間的良性互動，並進而提升專業知能與服務品質，同時感謝志工們服務付出；未來將持續推動多元化志工培訓及關懷交流措施，與志工夥伴共同精進服務量能，逐步形塑專業、溫馨且具前瞻性的志願服務團隊，持續提供民眾更優質的戶政服務。