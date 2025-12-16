前鎮某居家長照機構醜聞連環爆！ 負責人再涉職場霸凌女員工

前鎮區某居家長照機構，繼「黑心長照情侶檔」現形後，又被爆料該機構黃姓業務負責人涉及職場霸凌。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 日前遭爆以人頭排班的前鎮區某居家長照機構，繼「黑心長照情侶檔」遭爆疑似偽造資料詐領長照補助款後，黃姓業務負責人再被指控涉及職場霸凌。陳姓行政經理因公司督導違法，選擇於12月底離職，目前仍在休假期間，卻於本月12日下午被無預警「踢出」機構LINE群組，害居服員有事無人可問，已構成對特定員工的排擠與羞辱，符合勞動部所定義之職場霸凌樣態。

陳姓行政經理離職前，為了替公司省下費用，以特休假代替金額，從12日下午13：00開始請假。不料，該居家長照機構黃姓業務負責人，竟然在13時35分即將陳姓行政經理「踢出」群組，讓陳姓經理相當錯愕。在該機構群組的居服員也非常詫異，對黃姓負責人此舉十分不解，認為這不是職場霸凌，什麼才是職場霸凌？

陳姓經理認為，她只是在特休假期間，尚未離職，卻遭到業務負責人針對性將其「踢出」機構聯繫督導與居服員的群組，對於黃姓業務負責人的行為相當不以為然，並認為這也是一種一次性的職場霸凌。

另外，陳姓經理在機構休假期間，其電腦系統的密碼竟被無故竄改，造成她無法進入系統，等到上班後詢問公司員工，無人承認竄改密碼，她向老闆反映也沒有下文，認定似乎遭機構特定人士霸凌。

陳姓經理表示，員工在職期間請特休假，在未經任何合理說明的情況下，被主管單方面排除於工作群組之外，已構成對特定員工的排擠與羞辱，符合勞動部所定義之職場霸凌樣態。

