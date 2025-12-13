前鎮漁港嗨翻！陳其邁高歌助興 111桌大鮪魷海味晚宴壓軸登場

▲大鮪魷秋季海味晚宴席開111桌，陳其邁感謝中央地方攜手合作建設前鎮漁港，邀請民眾共同品味最新鮮頂級的遠洋海味。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2025大海開吃－高雄大鮪魷秋季」今（13）日於前鎮漁港迎來最終壓軸。市長陳其邁出席大鮪魷海味晚宴，與民眾共享頂級遠洋漁獲，他形容前鎮場是整個系列活動的最高潮，不僅菜色澎湃、抽獎驚喜連連，更要邀請大家一起「吃好、吃滿、吃在地」，品嘗最新鮮的高雄海味。

▲市長陳其邁致詞

晚宴現場席開111桌、氣氛熱絡，陳其邁更即興高歌〈春夏秋冬〉與民眾互動，掀起一波高潮。活動兩天規劃特色市集、五寶試吃、超殺一元秋刀魚特賣與DIY體驗，吸引大量人潮湧入，展現高雄海洋城市的魅力。

陳其邁也感謝中央與地方攜手推動前鎮漁港升級建設，強調前鎮漁港是台灣遠洋漁業重鎮，年產值約300億元，結合周邊產業鏈後更可帶動逾千億元產值，是高雄重要的產業支柱，「前鎮漁港好，高雄就會更好」。

「2025大海開吃」系列活動自11月8日至12月14日，於彌陀、永安、茄萣、梓官及前鎮五大漁港接力登場，串聯地方特色海鮮、美食市集、親子體驗與藝文裝置，打造專屬高雄的海味嘉年華。隨著前鎮漁港海味晚宴圓滿落幕，也為今年「大海開吃」畫下最美味、最熱鬧的句點。（圖╱高市府提供）