前鎮漁港新中心將啟用！攤商疑慮多恐影響進駐意願

有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩19日邀集中央、地方相關單位及在地議員到前鎮漁港多功能水產品運銷中心辦理現勘，針對目前的爭議討論解方。（柯志恩提供／洪浩軒高雄傳真）

前鎮漁港多功能水產品運銷中心工程即將驗收啟用，不過，因攤商對於設計規畫仍有諸多疑義，日前多次協調未達共識，致使許多攤商不願進駐，有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩19日邀集中央、地方相關單位及在地議員辦理現勘，針對目前的爭議討論解方。

陳姓攤商代表表示，目前前鎮漁港漁市早市，漁貨車可以直接開進市場，並直接在攤位上切割銷售，但多功能水產品運銷中心因節能減碳考量，車輛不能開進市場，必須改用電車接駁，恐延長搬運時間，影響鮮度與銷售效率。另有攤商反映，前鎮漁港多功能水產品運銷中心內部柱子太多，且都在販售區位置，加上攤位後方有配電箱與水龍頭，導致實際利用空間限縮，且運銷中心內部僅有風扇沒有空調，夏天恐怕會悶熱難耐。

高市議員陳麗娜也批評，切割區與販售區分開，顧客買好魚後，攤商要到遠處切割再回來，不只不符合台灣人的消費習慣，攤商兩邊跑也不方便，加上魚貨切割加工區並沒有對外開放，恐會釀成消費糾紛，幾乎所有攤商都不願進駐。

柯志恩表示，由於整個多功能水產品運銷中心已接近完工，硬體部分恐怕無法調整，只能從經營角度盡力協助攤商，另外當多功能水產運銷中心驗收後，正式啟用的前幾年，包括攤商租金部分，漁業署也應該思考實施相當程度的補貼，先提供誘因讓攤商願意進駐，搭配市府與高雄區漁會行銷吸引人流，攤商如果穩定獲利，就會更願意留下來，屆時再逐步調整租金收費。

對此，漁業署承諾，針對攤位租金部分會再精算，一定提供攤商最優惠的價格，另外包括電車接駁以及場內空調部分，他們也會再爭取經費補貼改善，務求讓消費者有更舒適採買優質漁貨場域外，攤商也有更多獲利空間。

