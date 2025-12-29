前鎮鎮南宮深耕數百年民俗傳承 華蓋涼傘團再現傳統技藝風華

高雄前鎮鎮南宮長年致力於傳統民俗文化保存，其中「華蓋涼傘團」承襲流傳數百年的宗教儀仗文化，融合信仰、工藝與表演藝術，成為地方重要的無形文化資產象徵。(見圖)

前鎮鎮南宮今(廿九)日說明，涼傘古稱「華蓋」，原為古代帝王、后妃出巡所用的遮陽車蓋或傘蓋，象徵權力與尊貴，後轉化為宗教儀仗的重要器物；傳入臺灣後，於明清時期融合地方信仰與廟會文化發展，形成具在地特色的民俗技藝，其中源自澎湖的涼傘文化尤具代表性，至今已有數百年歷史。

傳統涼傘外型多為圓筒狀，繡有主祀神祇、宮廟名號及龍鳳、八仙等吉祥圖案，傘身繫有劍帶、下綴流蘇，兼具工藝美感與儀式意涵；於神明出巡或進香時，涼傘行於神轎前方引路，持傘者須不斷旋轉，象徵生生不息與平安護佑；於神明離轎時，亦立於轎前或轎側，發揮淨化與防護作用。

前鎮鎮南宮華蓋涼傘團承襲源自澎湖的傳統技藝，完整保存其儀式規範與表演形式，在朱風水董事長支持推動下，特別聘請徐孝恒老師擔任指導教授，系統性傳授技藝與文化內涵，並由朱總幹事和呂副總幹事召集整合團隊成員，建立穩定的傳承機制，吸引各地學員投入學習。

此外，高雄市十方如願慈善會理事長張路路亦積極參與推廣與支持，結合民間資源，共同推動華蓋涼傘文化保存。鎮南宮表示，未來將持續深化跨界合作，朝向無形文化資產保存、教育扎根與公共參與邁進，讓這項數百年傳統民俗藝術在當代社會中持續發光。