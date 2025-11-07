前鎮魚市場工程連環爆 陳麗娜促與攤商解決問題

市議員陳麗娜質疑，前鎮多功能魚市場工程連環爆，攤商如何安身立命？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳麗娜七日表示，前鎮多功能魚市場工程連環爆，攤商如何安身立命？海洋局務必向中央強烈反映問題，與攤商面對面解決問題，重新盤點停車規劃，未改善完成，不得驗收。

陳麗娜提到，審計單位糾正指出，高雄前鎮多功能魚市場工程屢次延宕，完工時間從去年八月、九月一路拖到年底仍未完成。她多次實地勘查，現場樑柱接頭不當、裂痕遍佈，施工品質令人擔憂，恐影響整體結構安全。

陳麗娜說，更離譜的是，九十九名攤商竟有九十八名不願進駐！原因包括柱子太多、空間狹窄、排水溝太淺、攤位設計不合理。切割區與販售區分開，買好魚後要到遠處切割再回來，恐造成消費糾紛。

陳麗娜進一步說，停車空間也嚴重不足，市場周邊早已停滿，未來遊客湧入勢必雪上加霜。

陳麗娜強調，「攤商是靠這裡安身立命，別讓魚市場變成失敗的樣板工程！」海洋局務必向中央強烈反映問題，與攤商面對面解決問題，重新盤點停車規劃，未改善完成，不得驗收。