前長榮高管欲用10萬行賄陸委會官員遭拒 高院今判6月有期徒刑

高等法院20日依行求賄賂罪判處喬男六月有期徒刑、褫奪公一1年，並沒收不法所得人民幣3萬元。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 長榮航空 10 多年前派駐中國四川首席代表喬姓男子，疑似遭到中共情治單位吸收，企圖以 10 萬元行賄陸委會官員遭拒。高檢署去年 10 月依涉犯《國家安全法》、《刑法》行求賄賂罪等罪提起公訴。高等法院今（20）日依行求賄賂罪輕判六月、褫奪公權一年，沒收不法所得人民幣3萬元（約新台幣 13 萬 6,000元），喬姓男子出庭聆判表示「尊重判決」。

喬姓男子原任職於長榮航空，2012 年至 2014 年間被派駐中國四川擔任首席代表，期間疑似遭中共情治單位吸收，成為共諜，並被指示返台發展組織、協助蒐集情資。其後，喬男試圖利誘一名任職於陸委會的大學學弟，藉由私人關係，打探我國兩岸政策及委外研究等相關機密資料，甚至開出 10 萬元賄賂，並以免費招待港澳旅遊作為誘因拉攏對方，企圖為中共人員安排滲透管道。

廣告 廣告

所幸，這名學弟沒有被喬男利誘，認為此事背後動機不單純，不僅拒絕提供情資，也向有關單位舉報。高檢署獲報後，於去年八月搜索喬男住處，扣下電腦、手機等物品。

針對檢調搜索，喬男約談時坦承犯行，檢方也認定他涉違反《國家安全法》「為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織」未遂罪、以及《貪污治罪條例》「對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」，對喬男提起公訴。

高等法院今日宣判，認定喬男的行為僅構成行賄公務員，尚未達《國安法》所規範的「發展組織」重罪要件，因此判處有期徒刑六個月、褫奪公權一年，並沒收追繳不法所得人民幣 3 萬元；全案仍可上訴。

喬男親自到庭聽取判決，之後快步離開法院，面對記者詢問，他僅說「尊重判決」就離去。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中天主播林宸佑共諜案！遭羈押5軍人服役單位曝光

中天記者林宸佑淪為「可拋式」匪諜？時事評論家揭：「他們」已成惡劣大人操縱的棋子