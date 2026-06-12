前防長因國防投資不足「掛冠辭職」 英首相火速任命他接任

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英國首相施凱爾任命原本在內政部主管安全事務的副大臣賈維斯出任國防大臣。 圖：翻攝「X」@BDAA_Official

[Newtalk新聞] 英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布，任命原本在內政部（Home Office）主管安全事務的副大臣賈維斯（Dan Jarvis）出任國防大臣，接替因國防經費不足掛冠辭職的前防長希利（John Healey）。

希利發表公開信辭去國防大臣職務，明確表示辭職主因是政府未能為國防建設提供足夠資金支持。他指出，國防投資計劃（Defence Investment Plan）的財務安排「遠遠低於國防與國家在此危險時刻所需」，若接受此方案，將被迫做出「可能使英國更不安全」的決定，因此「別無選擇」只能辭職。

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希利的辭職還引發連鎖效應，主責武裝部隊事務的國防副大臣卡恩斯（Al Carns）等官員隨後也請辭，凸顯政府內部對國防開支的不滿。反對黨則批評施凱爾僅將國防支出推升至2030年占GDP約2.68%，遠低於北約新興的5%目標，質疑其國家安全承諾。

新防長賈維斯曾為英國陸軍少校，具有豐富軍事經驗；原先主管國內安全、反恐與邊境事務。他在對華政策上立場強硬，曾多次公開譴責中國間諜活動、干預英國民主機構，並強調政府將「挑戰任何企圖侵犯英國主權的行為」，同時維持在氣候、貿易等領域的務實合作。

在英美關係方面，賈維斯強調「英美關係根基深厚」，支持強化與美國的同盟，但也展現對川普政府某些政策的謹慎態度。分析認為，其任命有助於穩定國防部，並在北約峰會前強化英國的防務姿態，預料將推動更積極的國防投資以因應全球威脅。

首相施凱爾在任命聲明中表示：「任命賈維斯為國防大臣，將加強武裝部隊，應對國家面臨的日益增長威脅」、「工黨政府正推動自冷戰以來最大規模、持續性的國防支出增長」。唐寧街強調，賈維斯具備豐富安全事務經驗，將確保英國國防能力符合當前挑戰。

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