前隊友粿粿偷吃王子！峮峮鬆口全說了 兩人「私下互動」曝光

記者宋亭誼／台北報導

紀錄片電影《冠軍之路》今舉辦宣傳記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

前中信兄弟啦啦隊Passion Sisters粿粿（江瑋琳），遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，對象是男星王子（邱勝翊），儘管王子二度發聲向范姜彥豐道歉，經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作，依舊未能平息外界怒火。對此，PS女孩人氣成員峮峮（吳函峮）今受訪也被問到此事。

峮峮出席紀錄片電影《冠軍之路》宣傳記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

峮峮今（24）日出席《冠軍之路》記者會，被問到近期掀起熱議的「粿王事件」，峮峮表示，粿粿待在啦啦隊的時間其實不長，自己跟對方並沒有私交，也是透過新聞才得知此事，「我們其實蠻不熟的欸！就是從她離隊之後，就跟隊上的人沒有聯繫。」被追問是否對事件感到震驚，峮峮話還沒說完，就立刻被工作人員帶離現場。

峮峮與粿粿過去曾一同效力於PS女孩，因此不免被球迷比較，粿粿婚內出軌風波曝光後，也有網友在社群平台Threads發文寫道：「我一直把粿粿跟峮峮搞混在一起，超級臉盲」，結果引來一堆網友回應：「峮峮明明就比較漂亮」、「我覺得峮峮可愛一百倍」。

峮峮坦承和粿粿不熟。（圖／記者趙于瑩攝影）

棒球紀錄片《冠軍之路》將於2026年1月1日上映，定檔時間與正式預告曝光後隨即在各大媒體與社群掀起熱烈討論，中華職棒會長蔡其昌今攜手總教練曾豪駒、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男・以撒克・凡亞思，以及樂團「滅火器」靈魂人物楊大正、啦啦隊女神峮峮出席宣傳記者會，分享拍攝幕後故事及辛苦談。

據了解，這部紀錄片的製作過程相當耗時，光是和旅外球員林昱珉、林家正等球團之間的協調，就花了超過半年時間，加上剪輯、音樂等繁瑣後製時間，為確保作品品質，團隊最終還是決定明年1月1日再上映。被問到球員是否會參與電影宣傳，導演龍男・以撒克・凡亞思表示，必須看球員休賽季的安排，強調一切以不打擾球員和球團為原則。

