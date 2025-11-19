「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」

藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。

藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。（圖／翻攝梁云菲 IG）

有「國光女神」之稱的梁云菲在個人Instagram發文記錄前額葉失能的狀況，透露自己有3個月時間處於「空轉狀態」，除了基本的進食外，其餘時間如同廢人一般，嚴重影響社交生活及工作能力。經醫療檢查，她被診斷為非典型憂鬱症的鬱期，並透過「NIRS近紅外線腦血流檢測」確認「前額葉失能」，檢測數值為14.8。蔡芳茹指出，即使症狀尚未嚴重到典型憂鬱症的程度，前額葉功能失調仍會導致人意興闌珊。

蔡芳茹進一步解釋，前額葉在人類記憶功能中扮演關鍵角色，是處理短期記憶的重要區域，需與海馬迴協同運作。研究發現，憂鬱症與前額葉皮質的血流活化程度密切相關，憂鬱症及焦慮症患者的前額葉皮質功能普遍呈現顯著降低的狀態。

「憂鬱症可能是調節情緒腦區不活化或過度活化。」蔡芳茹說明，前額葉負責調控人類正向情緒，一旦這個區域功能失調或不平衡，容易產生憂鬱情緒及逃避行為。從生理基礎角度來看，當前額葉功能失調時，可能造成身心失衡，進而引發憂鬱症。

前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。 （示意圖／Pixabay）

憂鬱症患者常伴隨疲勞、能量下降等症狀，睡眠障礙也極為普遍，這種惡性循環會進一步加劇白天的疲倦感。蔡芳茹表示，根據「精神疾病診斷準則手冊」定義，憂鬱症有9大症狀，若出現5個以上症狀且持續超過2週並影響日常生活，應盡快尋求心理諮詢或身心科醫師的專業評估與診斷。

這9大症狀包括：感到心情低落、沮喪或絕望達2週以上；做任何事都提不起勁或缺乏興趣；入眠困難、睡不安穩或睡眠過多；感覺疲倦或缺乏活力；食欲不振或過度進食導致體重明顯改變；自我評價低落、感到失敗與失望；難以集中精神或做決定；行動或說話遲緩，易感煩躁或坐立不安；以及出現輕生或自傷念頭。

若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925、生命線協談專線：1995或張老師專線：1980尋求協助。

