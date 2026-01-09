前額葉萎縮恐釀情緒失控 中年族群必懂「思秋期」避免認知退化

隨著現代人壽命延長，如何健康地度過中晚年成為大眾關注焦點，日本精神科權威和田秀樹提出引發熱議的「思秋期」概念，指出40歲至60歲是決定老年生活品質的關鍵階段，若未能妥善應對大腦與心理的變化，恐加速老化甚至提高罹患失智症風險。和田秀樹指出，人類在青春期後會經歷一段身心相對穩定的時期，但到了40歲至60歲之間，會迎來類似青春期的動盪階段，他將其命名為「思秋期」，意指人生步入秋天的過渡期，這段期間不僅性荷爾蒙分泌下降，更關鍵的是大腦前額葉開始萎縮，這才是導致情緒失控、動機低落的主因。

隨著現代人壽命延長，如何健康地度過中晚年成為大眾關注焦點。示意圖：ai生成

和田秀樹進一步分析，許多人誤將思秋期的身心變化單純歸咎於更年期，卻忽略了大腦老化帶來的影響，前額葉負責掌管思考、創造力、動機與情緒控制，一旦該區域功能衰退，人容易變得固執、易怒或對事物失去興趣，這也是許多中年人感覺「變了一個人」的原因。他強調，40歲後的記憶力衰退通常不明顯，但前額葉的退化卻相當快速，若在此時選擇過度安逸、停止學習新事物，大腦將會加速「生鏽」，進而影響70歲後的認知功能與生活自理能力。

針對如何平穩度過思秋期，和田秀樹建議民眾必須有意識地「刺激大腦」，關鍵在於打破慣性與嘗試新鮮事物，例如嘗試沒去過的餐廳、閱讀不同領域的書籍或培養新興趣，都能有效活化前額葉。此外，保持適度的性荷爾蒙水平與社交活動也至關重要，他提醒中年族群不應過早自我設限或過著清心寡慾的生活，反而應該在思秋期保持對外界的好奇心與慾望，這不僅能延緩大腦老化，更是預防晚年失智、跨越「70歲高牆」的重要防線，透過調整心態與生活習慣，將能把這段危機期轉化為人生第二春的契機。

