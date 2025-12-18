前首相安倍晉三槍擊案結辯 日本檢方對山上徹也求處無期徒刑

日本奈良地方法院18日就日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡案進行裁判員裁判結辯，檢察官對被告山上徹也（45歲）求處無期徒刑，並指出其犯行「短視且以自我為中心」，造成無可挽回的重大結果。本案起於2022年7月，山上徹也在奈良市持自製管狀槍枝，朝正在進行街頭助選演說的安倍晉三前首相開槍，導致安倍身亡。山上被告在10月28日的首次開庭時已坦承犯行，審理過程中，母親長年向舊統一教會進行高額捐獻、導致家庭崩壞的背景，成為量刑的重要爭點之一。

辯護律師主張，山上被告因母親沉迷捐獻，家庭經濟陷入困境，兄長最終自殺身亡，自己也被迫放棄升學，長期承受巨大心理與生活壓力，案件與其成長環境有密切關聯，在量刑上應予以充分斟酌。對此，檢方反駁指出，即便出身不幸，社會上仍有許多人未走向犯罪，不幸的成長背景不應成為減輕刑責的理由，且安倍前首相本身並非造成被告家庭悲劇的加害者。

審理中另一項焦點，則在於是否成立《槍刀法》中的「發射罪」。該罪名的法定最高刑為無期徒刑。檢方主張，山上使用的手製槍枝仍符合槍刀法所規範的「手槍等」範疇，構成發射罪；辯方則認為，自製武器並非法律原先所預設的對象，不應適用該罪名。

為何鎖定安倍？ 山上：真正的目標是 舊統一教會 ​

針對犯案動機，山上被告在庭上表示，他之所以鎖定安倍前首相，是因為認為安倍是政治圈內與舊統一教會關係最具象徵性的人物，「如果是其他政治人物，意義會比較弱」。他也坦言，製造槍枝耗費大量金錢與時間，經濟狀況早已走投無路，若在最後關頭放棄行動，將無法承受心理上的落差，因此未曾考慮中途作罷。不過他同時指出，真正的目標其實是舊統一教會本身，包含教團高層在內，而非安倍個人。

在為期五次的被告人訊問最後一天，山上徹也首次對遺族表達歉意。他表示，對安倍昭惠夫人及其家屬「毫無怨恨」，也深知自己造成家屬長達三年半的巨大痛苦，「對此沒有任何辯解的餘地，感到非常抱歉。」



