前香港支聯會幹部紀念六四被控違國安法案 民團批侵犯人權籲立即釋放

被控違反香港國安法煽動他人顛覆國家政權罪的香港支聯會前主席李卓人、前副主席鄒幸彤，自2021年9月遭還押至今逾4年。台灣公民團體與香港支持者今天(9日)批評，香港政府不合理的還押期限與一再延遲審訊，已嚴重侵犯人權與法治精神，要求港府立即無條件釋放李卓人與鄒幸彤，並撤銷兩人遭控的罪名。

已解散的香港支聯會前主席李卓人、前副主席鄒幸彤，因紀念六四事件，被控違反香港國安法「煽動他人顛覆國家政權罪」，該案原定今年5月開審，歷經兩度延期，預計在明年1月22日開始審訊。期間李卓人和鄒幸彤曾申請保釋，但遭法庭拒絕，兩人於2021年9月起已被還押逾4年。

台灣公民團體與香港支持者9日共同聲援李卓人與鄒幸彤，要求香港政府立即無條件釋放李卓人與鄒幸彤，並撤銷對兩人的所有控罪。另外，「國家安全法」及「香港基本法」第23條等侵犯人權的法律，也應立即停止執行並廢止。

曾因網路言論，經澳門進中國時遭逮捕、被以「顛覆國家政權罪」遭中國囚禁5年的台灣人權工作者李明哲表示，香港支連會在2017年9月向香港中聯辦抗議，聲援在中國被捕的李明哲，如今他在此聲援他們，何其諷刺。

李明哲指出，香港支聯會已連續30年和平紀念六四，卻在2021年遭港府以非法手段關押，證明中共政權是人類文明歷史上的恥辱，必須被全世界熱愛民主自由的民眾顛覆。李明哲：『(原音)台灣長期受到中國的武力威脅，台灣人更應該從香港一國兩制的歷史知道，獨裁者特別是像中國政權這樣反人類的獨裁者，他們口裡所謂的和平是違反人權、違反普世價值、違反人類基本文明的，是任何一個自由人，都堅決不能接受的。』

在台流亡港人赴湯表示，中國正在系統性地侵害香港的言論自由、集會自由，他嚴正呼籲港府應停止再用法律侵害香港人民的自由，且馬上釋放「良心犯」。赴湯：『(原音)我呼籲每個民主國家，對香港政府實施制裁，釋放香港所有良心犯，讓他們重獲自由。』

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎則指出，台灣政府應正視中國的域外管轄及跨境鎮壓等嚴重問題，並透過強化我國法制及庇護機制，確保香港人權工作者在台灣可以獲得實質保障。