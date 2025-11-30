前高層爆「特斯拉拆中國車」偷學技術：徹底擊敗當地產業

財經中心／倪譽瑋報導

特斯拉的Model Y（圖）與Model 3有多數內部零件可共用，前高層稱這是借鑑中國車的結果。（圖／翻攝Tesla網站）

電動車大廠特斯拉在中國有一定市佔，前特斯拉行銷總裁爆料，公司能「徹底擊敗中國電動車」，有一部分是因為從拆解當地的車得到「零件重覆再利用技術」的靈感。

前特斯拉高層曝 公司曾「拆車」向中企取經

據外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，前特斯拉全球銷售與行銷總裁麥克尼爾（Jon McNeill），目前是通用汽車董事會成員，他在受訪時透露，自己於特斯拉任職的3年（2015至2018年）Model 3正處於「生產地獄」之中，當時Model Y只有初版概念。麥克尼爾未詳細說明，特斯拉是在哪段期間執行，只說「從拆解中國電動車中得到靈感」。

麥克尼爾表示，特斯拉中國電動車中學到的「秘密」是：一輛車的部分內部零件，可完全用於另一款車型，這一點在Model 3和Model Y上都能看到。而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在2019年證實，Model Y約有四分之三的零件與Model 3共用，讓產量更容易提高。

讚中國大廠比亞迪「標準化零件」壓低製造成本

麥克尼爾舉出，近期通用拆解中國大廠比亞迪的車輛時，「你會發現，它們的雨刷馬達都一樣，熱泵、管路也是」，如同特斯拉，徹底發揮「零部件再利用技術」。麥克尼爾以雨刷馬達為例，實際上「它並不會改變或增加駕駛體驗」，只要設計出一套零件就重複利用，他直呼「這項技術非常巧妙」。

麥克尼爾認為，一家汽車公司創立並成功壯大，過程需耗費大量資金，對於製造商（尤其新興企業）而言，如何壓低成本、提高生產效率很重要。中國車在「客戶看不到的地方」重複利用零件，除了實現「標準化」讓生產效率提高外，還可以節省很多錢。

「吸收中國電動車經驗」擴張 特斯拉官方未回應

麥克尼爾也說，中國這種重複利用零件的做法，在傳統車商中並不常見，例如豐田，幾乎為每款車型都使用了完全不同的座位致動器（Seat Actuators）、雨刷馬達等；面對已有一定市佔的對手，像特斯拉這樣的美國電動車公司必須「毫不妥協」地降低成本。

麥克尼爾表示，特斯拉就像一塊「學習海綿」，從中國車廠中汲取了寶貴的經驗，最終「徹底擊敗中國電動車」，這些經驗結晶可在一些最受歡迎的車型中看到。不過對於他的說法，特斯拉並未發表評論。



