前高管控「做假帳幾十億」 360市值蒸發40億 周鴻禕：詆毀

中國互聯網安全巨頭「360」16日遭遇前高管、前360高級副總裁、XMAX創始人玉紅實名指控，該集團創始人、董事長周鴻禕「做假帳幾十億(人民幣)」，稱會全網公布，造成當天股價承壓明顯，收盤跌幅達5.07%，總市值縮水至760.15億元人民幣(約108億美元)，單日蒸發40億元。

對此，三六零證券部工作人員否認財務造假，但表示目前沒有調查結論的具體時間表。360集團16日也發布聲明稱，玉紅惡意詆毀、完全背離事實。

大風新聞報導，360集團16日發布關於玉紅惡意詆毀360集團創始人周鴻禕先生的嚴正聲明指，玉紅近日在多個微信群組內惡意詆毀周鴻禕及多位企業家，言辭極端失實，影響惡劣。經核查，玉紅2014年入職360集團下屬公司，2015年因個人原因離職。其在職期間從未擔任360集團核心管理層職務。玉紅所稱「財務造假」等言論完全背離事實。360集團始終堅持合規經營，財務公開透明，不存在財務造假情形。公司將依法採取法律措施追究相關人員的法律責任。

此次爭議事件始於15日深夜。根據網絡流傳的微信朋友圈和社群聊天紀錄，玉紅公開發文向周鴻禕喊話。

玉紅在截圖中指控，「幫周鴻禕做假帳遊戲收入就至少幾十億」。他具體提到了「自充值」，暗示公司通過虛假充值虛增流水。玉紅多次聲稱自己「都有數據」，並表示將「全網公布」。他在文中表達了個人不滿，稱自己被「坑慘了」。

周鴻禕16日的公開動態未涉及該指控，他在抖音發布了一條關於OpenAI的短視頻。這條視頻的評論區出現大量投資者留言。多名用戶貼出了玉紅的爆料截圖，要求周鴻禕「解釋一下」。還有人自稱持有360股票，「今天大跌」。

新商業派報導，到了16日下午，周鴻禕在微博發布360公司的回應，表示玉紅所稱「財務造假」等言論完全背離事實，360集團將依法采取法律措施追究其法律責任，堅決維護企業聲譽與合法權益。

資料顯示，玉紅，男，前趣遊集團董事長兼CEO。2014年，趣遊集團被360收購後，玉紅加入360，並擔任360高級副總裁，與陳傑共同負責360遊戲業務。

雙方的矛盾此前已有跡象。公開信息顯示，玉紅及前趣遊團隊成員在收購後曾獲得三六零承諾的股權激勵。但部分原團隊成員後續公開表示，其限制性股權在兌現上出現問題。

