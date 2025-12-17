前高階警存「人獸交、兒童私密片」竟判監禁免坐牢！

國際中心／饒婉馨報導

紐西蘭警隊曾任該國警務副署長、位居警隊第二把手的高階警官麥史基明（Jevon McSkimming）因持有大量兒童性剝削及人獸交等影片，17日遭判處9個月居家監禁。他身為高階執法人員卻藏匿違禁影像，最終竟免於入獄，判決結果引發紐西蘭社會強烈質疑量刑過輕。





麥史基明竟然把違法檔案存在公務用的設備中，連搜尋紀錄都被查出不雅搜索詞。（示意圖／美聯社提供）

根據外媒《RNZ》報導指出，52歲的麥史基明（Jevon McSkimming）直到去年底都還在警界任職，他於今年6月遭到逮捕，被指控多達八項持有「有害素材」的罪名。案件審理中，他於11月承認其中3項指控，包括持有兒童性剝削影像以及人獸交影像，但最讓人震驚的是，這些違法檔案竟然都被他存在自己的公務設備裡，甚至他的Google搜尋包含了人工智慧相關內容，包括裸體幼兒和裸體納粹女孩的提及，其他輸入的詞彙包括「奴隸」、「虐待」和「極端」（slave, abuse and extreme）。

法官認為他具有悔意，因此僅判刑9個月居家監禁，引起社會一陣譁然。（示意圖／美聯社提供）

紐西蘭前警務副署長麥史基明（Jevon McSkimming）因持有長達4年半的兒童色情及人獸交影像，17日由威靈頓地方法院審理，儘管此類罪行量刑起點原為3年，但法官布萊克（Tim Black）考量被告主動認罪並展現悔意，最終大幅減刑，裁定僅需執行9個月居家監禁。最具爭議的是，法官認定麥史基明對社區屬「低風險」，因此准予免列兒童性犯罪者登記名冊。根據起訴文件揭露，麥史基明的犯罪行徑橫跨2020年7月～2024年12月，違法時間長達4年半。該案於2024年底因警隊內部調查而曝光，身為高層的麥史基明隨即被處以「帶薪停職」處分；在經歷半年的內部調查後，他於今年5月正式自請離職，以此案件劃下他警職生涯的句點。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：前高階警官遭控持有「人獸交、兒童私密片」…法官判「免坐牢」民眾反彈

