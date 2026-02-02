前高雄市副市長李登木過世 享年九十歲！追思告別式已於十二月七日完成

前高雄市副市長李登木先生於一一四年十一月十七日辭世，享年九十歲。（家屬提供）

追思告別式已於一一四年十二月七日下午三時，在高雄市殯葬管理處永思堂完成。

李登木曾當選第一屆台灣省優良特殊教師，轉戰商界，表現傑出，於民國八十七年受邀擔任高雄市副市長，在任期間推行市政，頗受好評。

李登木天賦異稟，擁有藝術、建築與商業背景，透過對藝術文化的堅持與公司治理理念，自百星建設跨足不動產開發、旅館事業及文教推廣，為集團核心文化紮根，並對社會回饋不遺餘力，先後創立百星設、麗景酒店、麗尊酒店等。

李登木先前曾於高雄市長謝長廷任內擔任第一副市長，長期投入公共事務，在城市建設與地方發展方面深具貢獻。家屬表示，李登木辭世後各界陸續表達悼念與關懷，深受感動並致上謝意，相關行政程序、紀錄確認與訪查作業仍持續進行中，期盼相關單位協助，使後續流程能順利推展。

追思告別式已於一一四年十二月七日下午三時，在高雄市殯葬管理處永思堂完成，由家屬統籌安排儀程。家屬強調，追思活動將以莊重、簡約方式進行，並與社會大眾與友朋共同追思與紀念，後續將持續依程序辦理相關事項，如有進一步資訊，亦將適時對外說明。