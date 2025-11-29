前黑幫副會長涉殺人潛逃印尼14年 昨押返歸案

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫孝堂天母分會前副會長賴彥翰，26年前涉嫌率幫眾分持西瓜刀、棍棒赴台北市天母國小尋仇，當街追砍對方人馬，造成1死2傷重大案件，警方事後逮捕參與鬥毆、殺人等多人送辦後，賴男遭法院判刑11年2個月，經多次上訴仍遭判處重刑，潛逃印尼至今14年之久，期間落地生根過著隱姓埋名生活；刑事警察局國際科經與印尼執法單位合作順利逮人，昨天押返歸案。

警方調查，1999年11月間，47歲賴男時任竹聯幫孝堂天母分會副會長，因旗下護法跟呂姓男子有嫌隙，得知呂男出現於天母國小後，涉嫌糾集也是護法的胞弟與大批幫眾，分持刀械、棍棒等前往尋仇，當場爆發街頭砍殺暴力事件，造成呂男遭砍45刀，流血過多送醫不治，以及2人受傷。

賴男涉及這起殺人案後，2000年遭法院判刑11年2個月，經他多次上訴仍遭判處重刑，賴男為避免身陷囹圄，遂於2011年3月潛逃出境，遭士林地方檢察署發布通緝，並於去年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯；據悉，同樣涉及該殺人案的賴男胞弟，同樣也潛逃境外，目前行蹤不明。

賴男潛逃境外後，輾轉至印尼雅加達隱姓埋名生活，從事食材貿易生意，案經刑事局駐印尼警務聯絡組今年接獲印尼移民總局通報有可疑外籍人士情資後，經清查比對並查明該外籍人士即為賴男身分，本月26日印尼警方與移民總局等執法單位協助逮捕賴嫌，送往移民總局進行臨時羈押，昨我方派員押解回台服刑。

刑事局表示，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避司法警察追捕，經透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作、積極追緝，今年已從各國遣返多名通緝犯返台，將秉持跨境執法不間斷之決心，持續與境外執法單位持續合作打擊犯罪。

