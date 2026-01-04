前黑澀會美眉大爆家事！掀老公私下真實面

〔記者張釔泠／台北報導〕前黑澀會美眉、電商女王Mavis瑪菲司成為清淨海洗衣球品牌首位代言人，並攜手與勵馨基金會展開公益合作，瑪菲司說：「2026年以代言人身份開啟結合公益行動，對我來說意義深刻。」而產品熱門遭不肖人士盜用詐騙，瑪菲司特別呼籲：「小心千萬不要受騙！」

這次能把代言與公益結合，對她而言意義特別深刻：「洗衣服看起來是很日常的小事，但對很多家庭來說，能安心洗、放心用，其實是一種被照顧的感覺。」她也希望透過這次合作，讓更多人看見生活用品背後，也能有溫柔的力量。

瑪菲司笑說，洗衣球會成為家中愛用品，其實跟「誰在洗衣服」很有關係，已是三寶媽的瑪菲司大方爆料：「老實說，我們家負責居家清潔的是我老公 H 先生，他不只愛乾淨，還是標準的洗衣魔人，衣服一定分開洗，大人一桶、小孩一桶，連洗劑都會研究成分再三確認，非常細心。」剛跨完年，農曆年前的大掃除馬上接力登場，洗衣機幾乎天天滿載運轉，瑪菲司也忍不住笑說：「所以選對洗衣產品真的很重要！」

