前黨員質疑初選機制不透明 黃國昌斥適可而止：有比全民調更公平的方式？

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨日前出現退黨潮，包含深耕新北三蘆的前發言人李有宜、台中北屯議員參選人陳諭韋、有意參選新竹市議員的蔡志堅等等，蔡志堅日前向媒體表示，絕對會有下一波退黨，並稱新北多個選區出現兩位以上候選人競逐，卻遲遲等不到評鑑標準與初選民調規則，怨聲四起。民眾黨主席黃國昌今（11）日被問及此事時說，報導是亂寫，他跟蔡有當面聊過，蔡就說自己要選，不想參加黨內初選，他只能尊重，而黨內機制非常公平，就是評鑑後採用全民調，「請問還有比這個更公平的方式嗎？」

黃國昌。（圖／方炳超攝）

媒體問，關於地方議員選舉的部分，就是有一些人認為說初選的機制目前還是不太清楚，那甚至是蔡志堅里長退黨，就表示說不是理念的問題，是有一些機制如果沒有解決，那可能退黨潮不會只有一波，要怎麼看？

對此，黃國昌說，這是「亂寫」，他當面跟蔡志堅面對面，蔡就說就是想要選。那蔡不想參加黨內的初選，蔡要用無黨籍選，那他也只能尊重。

黃國昌說，黨內的選舉機制非常的公開也非常地公平，所謂「評鑑」的機制，是因提名有「消極資格」的要求，所謂有消極資格的要求是，你有沒有犯過什麼罪？你有沒有酒駕過？如果都沒有這種狀況的話，地方評鑑根本不會有問題，這當然必須要進行初步的過濾，過濾沒有這些消極問題的，就進入了下一個階段。

黃國昌說，那進入了下一個階段怎麼比？沒有幹部評分、沒有黨員投票，100%全民調，「請問還有比這個更公平的方式嗎？請問還有比這個更公平的方式嗎？」有一些黨內同志不想參加這種初選的競爭，想要用無黨籍去選舉，站在他的角度，他從不口出惡言，但他也要請他們適可而止，不要為了自己的利益，莫名其妙地來傷害台灣民眾黨。

黃國昌稱，自己絕對不容許用這種子虛烏有、不實的事情，配合一些特定的媒體在攻擊台灣民眾黨，「我絕對不接受。所以如果有媒體朋友講出這樣子的話，說清楚講明白是哪裡不公平？用全民調還不公平啊？那是不是按照他們的想法，黨要承諾保送他、徵召他，這樣子才公平？」



