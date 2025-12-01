前一位客人不要！ 他順手買下「刮開爽中3千萬」 驚呼：是恩典
美國密西根州一名33歲男子因「順手買下前一位客人不要的刮刮樂」，竟意外抱回100萬美元（約新台幣3千多萬元）頭獎，讓他直呼「像被幸運強力拉了一把，是一份恩典！」
根據美國《合眾國際社》（UPI NEWS）報導，這名33歲、來自韋恩郡（Wayne County）的男子向密西根彩券局表示，事發當時他人在底特律斯庫克拉夫特（Schoolcraft）街的Fawaz Petroleum LLC商店準備結帳，注意到收銀台旁有一張被放在一旁、疑似遭其他顧客拒買的「Blazing Suits」刮刮樂。
▼美男買別人不要的刮刮樂，幸運中3千萬大獎！（圖／翻攝《michiganlottery》官網）
報導指出，男子表示「那張刮刮樂就被放在櫃台旁，因為有人最後沒買。我想說那就我買吧。」未料，他刮開後當場震驚不已，「看到100萬美元的頭獎時，我根本不敢相信！從來沒想過自己會贏這麼大的獎，真的非常幸運。」
這名幸運得主表示，他尚未做出重大花費規劃，目前打算先把所有獎金存起來。他表示：「中獎真的讓人很興奮，但同時也會有壓力，因為腦海裡會開始浮現能做的各種事。」他笑說目前最重要的就是冷靜處理這筆突如其來的巨額財富。
密西根彩券局也提醒民眾，購買彩券時保持理性，幸運往往在意想不到的地方降臨。
（封面圖／東森新聞）
