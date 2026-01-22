前《原子》冠軍成員涉猥褻入獄！神隱3年突復出：放不下舞台

何世華神隱3年，突然釋出新歌致歉，疑似宣告復出，再次引爆網友輿論。（圖／中時資料照、翻攝IG@street_kidz0410）

從偶像選秀節目《原子少年》出道的冠軍團成員「小孩」何世華，因2022年9月涉及性侵，最終被依強制猥褻罪判處6個月徒刑，等於親手葬送自己的演藝生涯。如今時隔3年後，何世華再度更新動態，有意復出，引起歌迷諸多討論。

何世華日前透過IG釋出影片，他用沉重又愧疚地語氣說到「大家好，我是何華。對不起，這句話隔了兩三年了。這些時間我經歷了很多，算是我人生中最複雜的情緒。」

「從絕望到自責，再到無助、孤單，甚至到了頹廢。再加上我身旁的人不斷地鼓勵我、問我：『你真的想要就這樣嗎？你明明就辦得到，不就是摔了很重的一腳嗎？這樣你就怕了？』」。

最後，何世華表示「我知道，所以我一定要做些什麼，因為我真的真的放不下我最愛的舞台。對不起，但在那之前，我得先好好想，為什麼這一切會變成這個樣子？為什麼？why？」接著放出新歌，並搭配他的黑白身影，以及過往當紅的表演畫面，宣告復出，實現當年出歌的夢想。

消息曝光後，除了粉絲歌迷狂刷「加油！」以外，也充斥不少人的抵制聲浪，在Threads上造成討論，「越滑越噁，為什麼這種犯罪的人，還能護航的下去？」、「不想給這個關種病流量，影片放留言，把當初的道歉貼文刪掉，發了一個影片就想重來...」、「台灣不是資源回收場好嗎？」、「人帥真好人醜性騷擾的部分」、「某些人又躲起來了！雙標仔耶」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

