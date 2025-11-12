前「大億麗緻酒店」經福泰斥資10億翻修 「Signia by Hilton」酒店將落腳臺南

▲Signia_by_Hilton總經理Chris_Roberts拜會黃偉哲市長。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】福泰飯店集團今（12）日宣布，將與希爾頓酒店集團攜手合作，在臺南打造「Signia by Hilton」酒店，預計於2026年開幕營運。此一合作象徵臺南在高端旅宿市場邁向新里程。今簽約儀式福泰飯店總裁廖東漢和希爾頓集團Signia by Hilton品牌負責人Meghan Fitzgerald及臺南總經理Mr. Chris Roberts等人員出席，並由臺南市政府觀旅局鄭道立副局長、觀光署柯乃文科長及國泰人壽郭文鎧副總經理出席見證。

酒店前身為「台南大億麗緻酒店」，由福泰飯店集團斥資10億元進行全面翻修。酒店規劃344間客房、560坪會議空間，並引進高端健康療癒設施，包括水療中心、室內游泳池及健身中心等完善設備，展現國際飯店的嶄新風貌。

「Signia by Hilton」為希爾頓旗下高端奢華品牌，於全球多座國際城市設有據點。在臺南為全球第五間、東亞首間、臺灣唯一新據點，品牌理念強調「飯店不僅是住宿場所，更是生活的延伸」，旨在滿足全球專業人士及商務旅客的多元需求，提供卓越住宿體驗。

市長黃偉哲表示，目前全市共有984家合法旅宿業者，居六都之首，臺南擁有深厚的文化底蘊與豐富的觀光資源，近年來持續吸引國內外投資者進駐；此次福泰飯店集團與希爾頓集團的合作，將東亞首間Signia by Hilton酒店落腳臺南，不僅彰顯本市國際化潛力，更有助提升臺南在全球旅宿市場的能見度與競爭力。市府將持續推動觀光與投資環境優化，打造宜居宜遊的國際城市。

臺南市觀光旅遊局林國華局長表示，Signia by Hilton國際品牌進駐，凸顯臺南旅宿市場的豐沛能量與發展潛力。觀光旅遊局將持續推動高品質旅宿發展，並強化城市品牌形象，結合在地文化與國際資源，打造兼具文化深度與現代風華的國際旅遊城市，讓臺南成為國際旅客心目中的首選地。

▲台南Signia_by_Hilton酒店室內圖。