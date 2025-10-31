前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲

甄志強20日才分享在機場吃美食的影片，隔天就離開人世。（圖／翻攝自抖音／甄志強）

因出演港劇《碧血青天楊家將》被譽為「最帥展昭」的香港男星甄志強，21日在上海逝世，享年59歲，其妻子方心媛也在31日透過社群平台發表訃聞，指出因丈夫平時低調謙和，事後會從簡處理。不過，甄志強20日才於抖音上傳在機場吃美食的影片，如今卻傳出離世消息，令外界相當不捨。

據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。

根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲笑，最終疑似不敵輿論壓力分手，結束2年戀情。後來他在2009年淡出螢光幕，到深圳、上海發展餐飲事業，可惜因經營不善回到香港，並積極客串《詭探》、《PTU機動部隊》等作品。

甄志強在上海有房產，經常去打球，有消息人士透露，他的離世相當突然，外傳是在打球後因心臟出問題猝逝。

甄志強妻子方心媛也發表了訃聞，表示甄志強離世時，全體家屬都陪伴在側，因丈夫平時低調謙和，後事將從簡處理。

甄志強訃聞。（圖／翻攝自微博／甄志強）

