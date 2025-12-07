前一天才慶生！母抱3歲雙胞胎墜10樓亡 幼童1命危

一名母親抱著3歲雙胞胎幼童墜落10樓。（示意圖／Pexels）





西班牙馬德里發生一起人倫悲劇，一名48歲的母親前一天才為雙胞胎孩子慶生，隔天卻抱著孩子從10樓墜落，母親當場死亡，兩名幼童被緊急送醫搶救，其中一人傷勢實在太重，情況十分危急，當地警方已經介入釐清悲劇發生原因。

事發在當地時間昨（6）日上午，馬德里一處距離市中心約30分鐘的安靜社區。墜樓事件發生後，醫護人員趕到時，母親已經明顯死亡，傷重的雙胞胎幼童被分別送往兩家醫院搶救。

母子三人的鄰居透露，這名母親與丈夫分開後帶孩子獨居在此，並且長期有憂鬱症需要服藥，過去有幻想被跟蹤、監視的情況，還有鄰居目擊母子墜樓前，母親還到還到附近商店買禮物給孩子。

馬德里急救服務證實母親當場死亡、兩名重傷幼童中，其中一人傷勢十分嚴重，目前還在跟死神拔河，警方已經介入釐清這起悲劇的原因。

