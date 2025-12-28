前一天才曝喜訊！知名音樂人「平安夜驟逝」享年48歲

韓國知名音樂評論家金永大離世。（圖／翻攝自金永大Instagram）





韓國知名音樂評論家金永大（音譯：김영대），曾任美國公告牌音樂獎、葛萊美獎大型典禮的解說嘉賓，也是MAMA頒獎典禮的評審，韓媒報導指出他在平安夜離世，享年48歲。金永大的家屬在12月25日發出訃聞，證實死訊，但並未公開死亡原因。

家屬25日透過金永大的Instagram發出訃聞：「謹此告知訃聞，特此轉達金永大先生辭世的消息，未能親自聯絡，敬請見諒。」告別式已於昨日舉行，金永大將長眠於首爾追思公園。

鄭容和發合照悼念金永大。（圖／翻攝自鄭容和Instagram）

綜合韓媒報導，金永大是在24日逝世的，但他前一日還在社群上與粉絲互動，發文分享著作的新書有好消息：「〈The Songwriters〉獲選為教保文庫（韓國大型連鎖書店）『今日之選』，感謝大家！」鄭容和也發出合照悼念他：「心情十分沉重，曾經熱愛音樂、總是面帶笑容的哥哥，成為了天上的星星。我會長久珍藏那些一起的回憶，願你在那裡安息。」



