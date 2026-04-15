前一天才誇「驚心動魄」！士林警臉書高調炫績效 隔日「秒封口」拒談案情理由曝

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員警從逃逸的徐姓駕駛包包內發現毒品及一把改造手槍。翻攝畫面

台北市警察局士林分局上月在社子地區偵辦一起槍毒案，員警巡邏時發現一輛車牌異常的自小客車，上前攔查卻遭駕駛拒檢逃逸，雙方展開約5分鐘的街頭追逐，最終在延平北路七段巷內成功攔停，當場查獲改造手槍及海洛因、安非他命等毒品。不過，分局昨（14日）才在臉書高調揭露驚險過程，今（15日）卻改口以「案件仍在偵辦中」為由，對細節三緘其口，引發基層質疑「自揭又封口」。

警方指出，案發於3月31日晚間20時許，社子派出所員警巡邏行經延平北路六段時，透過智慧警勤輔助系統辨識出一輛汽車號牌異常，立即示意停車受檢，未料駕駛心虛拒檢、加速逃逸。員警一路尾隨約5分鐘，期間嫌犯甚至疑似因撞擊異物減速，警方見時機成熟，在延平北路七段巷弄內包抄攔停，喝令車上人員下車並成功壓制。

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警方當場在駕駛隨身包包內查獲1把改造手槍，以及海洛因、安非他命等毒品，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送士林地檢署偵辦。據了解，車內共有2名男子，其中一名30多歲徐姓嫌犯有多項毒品前科，過去多次涉案，疑因未被通緝卻心虛逃逸，仍攜槍在北市街頭遊走。

士林分局事後高調在臉書PO文獎勵有功人員，但被問及案情卻以案件仍需溯源不辨說明，令人質疑是覺得嫌犯不會看警察臉書嗎。翻攝士林波麗士 士子如林臉書

士林分局昨日在臉書粉專「士林波麗士 士子如林」發文，形容這起圍捕為「驚心動魄的暗夜追蹤」，並強調同仁憑藉精湛駕駛技術與包抄戰術成功攔車。分局長許城銘更自掏腰包購買禮品，親赴派出所頒獎表揚，並向員警表示「看到大家平安完成任務，我才真正放下心，員警安全永遠比績效更重要」。

然而，分局前一天才主動公開案情，今日卻改口稱案件仍在偵辦、需持續向上溯源，不願再進一步說明細節，對於是否涉及更大槍毒來源網絡也未證實。對此，有基層警界人士直言，所謂「線上立破」案件本就可對外說明查獲過程，過去也常見邊辦邊追，「難道曝光後就不查了嗎？更何況這案子還是分局自己發的」，質疑說法前後不一。

士林分局則呼籲，毒品不僅危害個人健康，也可能造成失控行為危及他人安全，民眾若發現疑似吸毒情事，應立即通報警方處理。



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