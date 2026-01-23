前一天才說不想死！8旬嬤隔天就遭安樂死 丈夫疑「不想顧」逼她上路

加拿大一名80多歲的婦人雖表明不想安樂死，在丈夫的主導下仍接受致命注射。示意圖／翻攝自Pixabay

被逼上路？加拿大一名80幾歲的女士在接受冠狀動脈旁路移植手術後，出現嚴重併發症，健康狀況急遽惡化，只能選擇安寧治療，並由年邁的丈夫帶回家照顧，但是丈夫卻難以承擔照顧重責。女士起初向家人表達安樂死意願，但在接受評估時改變主意，希望撤回申請，沒想到卻在丈夫的主導下，接受致命的注射。

手術後病況惡化！8旬嬤主動提安樂死

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，加拿大一名80多歲的B女士接受冠狀動脈旁路移植手術後，出現併發症，導致她的病況逐漸嚴重，她選擇回家安寧療護，由年邁的丈夫負責照顧。但是隨著病情惡化，即使有護理師定期上門看護，沉重的照護責任，也讓她的丈夫難以勝任，某天B女士向家人表達安樂死的意願，丈夫也立即連絡相關機構。

前一天才說不想死！8旬嬤隔天竟遭安樂死

不過，B女士在第一次接受評估時改變主意，認為比起安樂死，更傾向於安寧病房的照護，而這項決定是出於個人與宗教價值觀的考量，因此希望撤回安樂死申請。隔天丈夫將B女士送往醫院，醫師評估她狀況穩定，但丈夫卻出現「照顧者倦怠」的狀況，B女士的醫師原本打算申請住院安寧醫療，但是申請遭到拒絕。

當天丈夫緊急要求進行第二次安樂死評估，而第二次的評估者認為B女士符合資格。但由於兩次評估結果不同，第一位評估人員強烈反對安樂死，並對「緊急性必要」產生疑慮，認為還要進行評估，第一位評估人員要求再次會見B女士，但被安樂死機構拒絕。安樂死機構接著派遣第三名評估人員，對B女士是否要進行安樂死進行評估，結果通過，B女士在當晚就接受注射安樂死。

被逼上路？安樂死審查委員會：判斷時間太短

對此，安樂死審查委員會成員對這起案件表達質疑，認為B女士接受安樂死的過程，都是由丈夫在主導，很少紀錄顯示B女士本人有提出要求，再加上評估都是丈夫在場的狀況下進行，這可能增加B女士的壓力。

安樂死審查委員會認為，由於時間太短，無法全面判斷B女士的社會狀況、臨終關懷以及護理需求，質疑丈夫可能因為倦怠以及缺乏安寧病房的照護管道，強勢主導安樂死流程，B女士則因此感到壓力被迫執行安樂死。

家庭醫生委員會成員科埃略（Ramona Coelho）認為，這起案件重點應該放在確保B女士跟丈夫獲得完善的臨終關懷，儘管第一位評估員對安樂死表示擔憂，但機構卻加速流程，沒有考慮到丈夫因為照顧倦怠可能帶來的影響。

事實上，加拿大的《安樂死法》規定，患者若要申請安樂死，要經過評估人員評估，不僅要判斷是否符合某些末期疾病，還有一些附加條件。患者的申請通常需要等待數周，但是如果案件具備醫療緊急性，則可以在申請提交當天執行。



