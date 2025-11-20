前一天狂曬7枚戒指！申敏兒遭疑「帶球嫁金宇彬」公司一句話回應了

記者林汝珊／台北報導

南韓演員金宇彬、申敏兒堪稱「最強神仙眷侶」20日正式宣布結婚，兩人交往長達11年，期間金宇彬因罹患鼻咽癌停工治療，申敏兒一路不離不棄。消息一出引爆全網，也遭猜測是「帶球結婚」，對此經紀公司也做出回應了。

申敏兒、金宇彬所屬經紀公司 AM Entertainment 今（20日）發布正式聲明，表示：「申敏兒與金宇彬基於長久交往累積的深厚信任，決定成為彼此的終身伴侶。」據《體育朝鮮》報導，兩人將在12月20日於首爾新羅酒店低調完婚，打算只邀請家人、親戚與少數親友出席。

申敏兒前一天曬戒指。（圖／翻攝自IG）

由於兩人在婚禮一個月前才宣布結婚，也遭猜測是否「帶球結婚」，對此經紀公司也火速澄清：「絕對沒有婚前懷孕」，完全否認相關傳聞。巧合的是，申敏兒前一天才在社群一口氣曬出7枚不同造型的 LV 戒指，也不免讓人聯想，「難怪昨天一直曬戒指」、「這是在預告婚戒嗎？」

