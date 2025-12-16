「前一天還入夢來」 龍千玉時隔13年親揭女兒離世原因

龍千玉提家人，數度淚崩。

出道48年，龍千玉今（16）日宣布要舉辦人生第一場個人演唱會《男人情女人心》，在兩位猛男的抬轎下風光登場，但一提到家人即數度淚崩，她感謝媽媽鼓勵她開唱，也為已逝的女兒留一個位置，她透露在演唱會底定後，女兒第一次入夢，她說：「她沒有講話，就坐在我對面笑笑的，但我可以感受到女兒想跟我說：『媽媽你終於要開演唱會了。』」

龍千玉表示，女兒過世後，外界出現許多錯誤臆測，讓她長年來承受極大的心理壓力，很多人都認為死亡是一了百了，但對家人而言，是沒完沒了的思念與煎熬，且女兒並非外界所猜測是自殺身亡，檢警調查女兒是因為在家中不慎滑倒，頭部撞擊地面，撞擊點正好是要害，導致昏迷後趴臥在地，她說：「她不是不要媽媽，只能說是老天爺的安排。」

在兩位猛男抬轎下，龍千玉風光登場，宣布舉辦個人演唱會。

這次演唱會，會把女兒最喜歡的歌曲〈忘川河〉排進歌單，她說：「這首歌在講前世今生，沒有喝孟婆湯的故事，我女兒是個很感性的人，她聽到以後說很喜歡這首歌，我也有編排在裡面，這次演唱會有很多歌曲，導演都很怕會hold不住。」

出道48年，龍千玉第一次舉辦《男人情女人心》演唱會。

至於遠在加拿大的兒子和兒媳屆時是否會到場？龍千玉有問兒子，結果兒子回：「到時候看看。」被虧回應冷淡，她幫兒子解釋：「現在小孩都有他們的想法，就給予無限的尊重，也許他會來也不一定，搞不好給我驚喜。」打趣說若到時兒子買到票還要來跟她請款，那就是真的不孝。《男人情女人心》演唱會將在明年4月25日於中興大學惠蓀堂舉行。

