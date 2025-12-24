前「小龍女」被爆已婚生女戀上球員 退團半年首揭緋聞時間線

前「小龍女」昆娜陷不倫疑雲，退團半年首吐心聲。（圖／IG@queena25__）

前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員昆娜（Queena），今年4月被週刊拍到與同隊球員張祐嘉關係曖昧，後又爆出與輕艇國手翁琝森已婚生女，陷入不淪戀疑雲。不過，昆娜先前僅低調卸下小龍女身分，直到近日才正式回應緋聞的時間線，坦承早已與前夫離婚。

根據《鏡週刊》報導，昆娜日前接受訪問時表示，她與翁琝森大學時期開始交往，2021年決定結婚並育有1女，坦承以為可以幸福到老，但2024年8月兩人因「對未來沒共識」，她便搬出了愛巢，正式展開分居生活。直到今年初，兩人經歷近2小時的談判，她渴望有一段安心、安全的關係，所以仍走上離婚一途，「（婚姻）真的走不下去了，我不想和前夫結仇，主動開口提了離婚，我們是和平分手」。

昆娜進一步透露，婚姻出狀況後經常以淚洗面，情緒和身體都處於不舒服的狀態，不僅不想與朋友聚會，還曾在練舞時崩潰大哭，後來因為同隊關係，球員張祐嘉了解她的狀況，兩人才越走越近。然而，她與張祐嘉是否相戀過？昆娜苦思後坦言，「我們沒有說好在一起，後來有輿論的壓力，我們就越走越遠，現在還是朋友關係」。

至於緋聞曝光後的生活，昆娜因為陷入不倫疑雲，在球團的工作隨即被暫停，月收入從過往的6位數降到0進帳，甚至繳不出房租，只好搬回祖父母家。她忍不住濕了眼眶坦露，當時害怕長輩知道她的窘境，常常失眠且焦慮，獨處時會狂哭，甚至體重掉了4公斤，但現在的她決定學習先愛自己，現階段不敢談戀愛，「一切都過了，我會進步的」。

