前一日喊「毫無懸念」！台東土坂國小12日下午停班課
台東縣政府原宣布今（12）日正常上班上課，但受鳳凰颱風帶來連日豪雨影響，部分偏遠山區鄉鎮道路陸續出現落石、落枝阻塞現象。位於達仁鄉的土坂國小，上午通報對外道路有落枝落石，為確保學生返家及教職員安全，今（12）日下午12時40分提前放學並停止上班上課。
回顧昨日情況，台東縣政府於昨日下午4時召開鳳凰颱風工作會報，由縣長饒慶鈴主持，依氣象預估今日風雨將漸趨緩，因此宣布台東縣「正常上班上課」，副縣長王志輝更笑稱「毫無懸念」。未料受雨勢影響，山區道路受阻，土坂國小因安全疑慮臨時停課，成為縣內唯一提前放學的學校。
縣府教育處指出，因連續幾天大雨，土坂對外道路今天清晨已有落枝落實阻塞情形，因雨勢持續及加劇，經學校評估可能再有落石或滑坡，致交通中斷，影響通行及上班上課安全，為考量學生放學及教職員返家安全問題，土坂國小今天下午12時40分在用完營養午餐後宣佈提早放學。
