前一晚應酬喝到深夜 年薪百萬主管隔天照樣滿血上班「關鍵曝光」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

年薪破百萬，生活真的比較輕鬆嗎？一名在金融業工作的網友發文直言，待在職場幾年後才發現，那些年薪高、職等高的主管，其實過得一點也不輕鬆，不只工時長、責任重，應酬更是家常便飯，但讓他意外的是，這些人往往「隔天照樣精神滿滿」，完全看不出前一晚才喝到深夜，也讓他重新理解所謂的高收入背後，靠的不是硬撐，而是一整套自律又縝密的生活管理。

年薪破百萬，生活真的比較輕鬆嗎？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「年薪百萬的生活是怎樣」為題發文指出，自己在金融業打滾多年，觀察到不少年薪百萬、職等不低的主管，幾乎每天晚上都有飯局、應酬，看似生活精彩，實際上卻相當消耗體力。但奇妙的是，隔天早上進公司，這些人卻很少出現宿醉、精神不濟的狀況，甚至還能早起運動、準時開會，狀態好到讓人懷疑「看不出來前一晚有應酬」。

原PO後來發現關鍵並不在酒量，而在「事前準備」。他透露，部門主管只要知道當天會喝到很晚，下班前就會先吃雞胸肉墊胃，水壺裝好蜂蜜水，再吞一包醒酒保健品，確保整場應酬不失態、身體負擔降到最低，隔天依然能照表操課。

原PO也分享父親的經驗，父親是自己創業的老闆，平日晚上陪客戶喝酒、週末陪打高爾夫幾乎是常態，但他的原則很明確，「玩歸玩鬧歸鬧，隔天上班時間一定正常處理公事」。這樣的自我要求，讓他即使社交活動頻繁，也不會影響工作表現。

讓原PO感嘆，「他們其實也不是特別能撐，而是很早就做好準備不讓應酬影響健康跟工作」他認為，真正能走得長、爬得高的人，反而更懂得顧好生活與身體。貼文曝光後，引起不少網友共鳴，「我爸也是，快60歲的人前一天喝到咪咪貓貓，隔天照樣早上8點出門上班」、「上周二晚上去應酬，客戶是有名的酒鬼，我也是到場前先吃一包醚立克，才敢開始喝，當天狀態非常好把對方灌倒前也完全沒有失態，隔天起床完全沒有宿醉頭痛，快快樂樂進公司簽單」、「可以上網查一下躲酒文化，會學到很多從沒想過的小知識！」



