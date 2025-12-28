前一晚通宵工作硬撐！吳申梅隔日秒飛泰國合體親密愛人

吳申梅〈外家〉MV上線後隨即傳捷報。喜上梅梢娛樂提供

吳申梅的新歌〈外家〉上線短短兩週即傳出捷報，YouTube MV點閱數正式突破百萬，成為她出道10年來的重要里程碑。吳申梅直言這首歌帶來的感動遠超想像，特別感謝導演齋藤良、MV演員亮哲與呂俍慧姊姊攜手成就亮眼佳績。

吳申梅坦言，〈外家〉對她而言不只是一首新歌，更是出道十年來最具代表性的作品，也是她遠嫁香港、成為人妻3年後的心情總結。她此次親自參與詞、曲創作，配唱以及拍攝MV時，情緒多次潰堤，一度感動落淚，連她自己都沒想到能如此赤裸地面對內心。

廣告 廣告

吳申梅〈外家〉MV上線後隨即傳捷報。喜上梅梢娛樂提供

近來工作行程滿檔的她，平安夜仍投入中視《綜藝一級棒》錄影，連夜工作至聖誕節當天卻毫不喊累。結束後隨即飛往泰國，與香港老公Eric在曼谷補過聖誕節，共度甜蜜時光，短暫放鬆身心。隨著〈外家〉MV突破百萬點閱，Eric也特地飛回台灣陪她慶祝，兩人還一同現身台北小巨蛋欣賞李聖傑演唱會，幸福互動被粉絲捕捉，甜蜜藏不住。

為了感謝歌迷一路支持，吳申梅昨（27日）開直播慶祝MV破百萬，並兌現先前承諾舉辦抽獎活動。她宣布只要在留言區寫下「我愛外家」並分享MV連結，即可獲得抽獎資格，活動將延長至1月1日凌晨，預計1月6日抽出12位幸運粉絲，送出她精心準備的神秘小禮。

吳申梅〈外家〉MV上線後隨即傳捷報。喜上梅梢娛樂提供



回到原文

更多鏡報報導

好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會

阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展

五月天才剛唱完遇7級強震！阿信秒發文「1表情符號」報平安