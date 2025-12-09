前一晚還在播新聞！「男主播陳屍家中」驗出「致命劇毒」貼文全被刪

記者林汝珊／台北報導

泰國知名男主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）上（11）月被發現陳屍家中，得年35歲。噩耗傳出後，他的主播搭檔薩拉瓦特也在社群發文悼念，並貼出兩人共同主持節目的畫面，難掩震驚與悲痛。

令人錯愕的是，納塔武特在過世前一晚仍照常上播，工作狀態看似正常。對此。警方初步研判他可能因心律不整猝逝，不過後續法醫檢驗卻發現他體內竟含有大量氰化物成分，目前相關單位已介入調查。

有網友翻出納塔武特生前多篇情緒低落的貼文，包括：「不要傷害善良的人，他可能不是好人，因為這類人不會因為你傷害他而生氣」、「如果沒有錢，是不是就不該相愛？」內容透露生活壓力與無力感，不過這些貼文已全數被刪除，讓外界相當好奇背後原因。

