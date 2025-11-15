前「最美檢察官」愛妻直言：不確定會不會離婚 背後原因全說了

雪兒被問到有關婚姻的問題，直言：「我不確定未來會不會離婚」。(圖／raku.nene Instagram)

被譽為「最美檢察官」的陳漢章，今年8月正式卸下職務，不僅轉換跑道當起律師，還宣布擔任醫美品牌代言人，事業經營的有聲有色，不過她的妻子近來一起上節目受訪時，提到對於婚姻的看法，竟直白表示：「我不確定未來會不會離婚」，還大方透露背後原因。

雪兒與老公陳漢章近來上知名主持人李四端的節目，免不了被問到有關婚姻的問題，她表示原本提到相關細節時，一向是語帶保留，不過想通之後，覺得直接講出心中想法也不錯，她當下直率表示：「我不確定未來會不會離婚」，主要考量到老公未來可能會遇到心目中的「白馬王子」，接著搞笑表示：「如果真的遇到了，我一定會叫他把那位白馬王子介紹給我。」

雪兒表示外界始終覺得他們夫妻倆都在「演」，對此，她表示有多少的婚姻是完美的，只是她們夫妻倆「不完美」的比較明顯，但並不代表婚姻有問題就得要離婚，「就像有些人一天到晚喊著要離職，結果同事都換一輪了，他還是留在原位繼續抱怨，也許，罵老闆、罵同事，就是他上班的樂趣」，接著表示：「而我呢，罵樂律，大概就是我的消遣與靈感來源吧」。

不過雪兒還是不忘誇讚老公陳漢章：「可惜他最近表現得太好了，沒得罵，但被人伺候得好好的、挑不出毛病，好像也蠻幸福的啦」，簡短一句話立刻閃瞎眾人。

