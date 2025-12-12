前「甜心議員」控前夫家暴「不是有錢就可以施暴」 前夫反控：都在演戲

記者楊佩琪／台北報導

▲林穎孟提告前夫林致光家暴案再度開庭。（資料照／記者楊佩琪攝）

曾被稱為「甜心議員」的台北市前市議員林穎孟控訴遭前誠泰少東林致光家暴，對林男提告傷害等罪。台北地方法院12日開庭勘驗施暴影片，林穎孟、林致光皆出庭。林致光仍堅持否認犯罪，強調林穎孟3年來對他提了6項官司，夫妻財產分配訴訟還一直喊價要討5000萬，結婚登記才1個月，就被偷錄音，質疑林穎孟與他結婚根本別有居心，都在演戲。林穎孟則反駁，沒有家暴，怎會有保護令。全案將於2025年1月9日宣判。

此次開庭勘驗的影片，為林穎孟於2023年9月15日拍攝，地點在家中，躺在床上休息的林穎孟與赤裸上身的林致光互嗆、拉扯棉被的過程，但沒似乎因雙方激烈爭執，晃動中沒錄到施暴。

林穎孟表示有家暴是確實，否則怎會有長達2年且到下現在都還有效的保護令，不懂為何林致光至今還在抹黑她，「不是有錢有勢有財力就可以仗勢凌人，對人施暴」。

林穎孟並表示，當時林致光搶了她手機，還推她，導致她跌坐在地上，正在錄影的手機也掉在地上。對此，林致光強調根本沒有這回事，都是林女編造出來的，根本是林女自己沒拿穩手機掉在地上，不是他去搶的。

林致光強調，結婚登記完才1個月，林穎孟沒經過他同意偷錄音。3年來一共對他提了6個官司，其中5個不起訴，現在還有夫妻財產分配訴訟在進行，林穎孟卻一直不斷提高金額，從200萬喊到現在5000萬。

且當時人工生殖受孕好不容易成功培養出一個健康的胚胎，林穎孟卻開始和他談錢，最後胚胎只得被銷毀，讓他實在不得不質疑林穎和他結婚是別有用心。

