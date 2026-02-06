前「甜心議員」控遭家暴！林致光被判拘役40天要上訴 女方感謝法官

記者楊佩琪／台北報導

▲林穎孟控訴遭林致光家暴，北院一審宣判，判林致光拘役40天。（資料照／記者楊佩琪攝）

前「甜心議員」林穎孟控訴前誠泰少東林致光家暴，對林致光提告傷害。台北地方法院一審6日宣判，依違反保護令，判處林致光拘役40天，得易科罰金。對於判決結果，林致光強調，會提起上訴捍衛清白。林穎孟則表示，感謝法官還公道，希望不要再有下一個受害者。

對於一審敗訴，林致光表示，還是要感謝法官在訴訟中努力嘗試還原當日狀況，但因對方提供的片段不完整影片，可能使法院最後認定有所偏誤。他會提起上訴捍衛清白，必須將事實真相查明，還他公道。

廣告 廣告

日前開庭勘驗影片，林致光堅持否認犯罪，強調林穎孟3年來對他提了6項官司，夫妻財產分配訴訟還一直喊價要討5000萬，結婚登記才1個月，就被偷錄音，質疑林穎孟與他結婚根本別有居心，都在演戲。

林穎孟則強調，沒有家暴，哪來保護令？對方狡辯「影片不會說謊」，她才會再拿出影片反駁。

更多三立新聞網報導

徐巧芯大姑3次鞠躬道歉！哽咽連累70歲父 批杜秉澄混淆視聽籲面對司法

102歲人瑞突娶68歲看護！律師曝若婚姻有效 財產這樣分子女恐拿不到

杜秉澄批「政壇災難」！徐巧芯大姑首度發聲明 將出面道歉

醫美集團董座捲性侵疑雲北檢傳喚出庭 集團聲明：遭不實指控

