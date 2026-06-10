前一秒還在聊天！中國網紅車禍驟逝 留下4名幼子

44歲中國網紅阿全哥5月底自駕時遭遇車禍不幸身亡。（圖／翻攝自成都商報報料微博）





在網路上擁有不少粉絲、主打幽默風格的44歲中國網紅「雙山阿全哥」，驚傳在自駕途中遭遇嚴重車禍不幸離世，阿全哥身為家中的經濟支柱，驟逝後留下了年邁的老人與4個嗷嗷待哺的年幼孩子，其中年紀最小的竟然才6歲左右，消息一出令無數粉絲與當地村民深感痛心與惋惜。

自駕出遊前一秒還在說笑

根據《極目新聞》報導，阿全哥長期深耕短影音平台，主打雲南方言的鄉土搞笑段子與鄉村日常短劇，憑藉著接地氣的幽默風格在當地累積了不小的人氣。家屬透過網紅「雙山阿全哥」的官方帳號發布訃告，沉痛證實阿全哥已於5月底因車禍不幸離世，並於當月在雲南省鎮雄縣舉行了弔唁儀式，阿全哥的家人在社群平台上心碎發文表示：「只是一次普通的自駕，一場車禍硬生生拆散我們一家。前一秒還說笑閒聊，轉眼陰陽兩隔……」家人悲慟地說，哥哥走得實在太突然，沒有任何預兆，甚至連一聲道別都來不及說，讓全家人都陷入了深深的悲痛之中。

家中唯一經濟支柱倒塌

同村知情人士透露，阿全哥出身於普通的農民家庭，但他靠著自己的努力成為了全家的靈魂支柱與主要收入來源，阿全哥平日裡贍養年邁的老人，還要獨自撫養4個孩子，其中最小的約6歲左右才剛上小學，沒想到正值壯年卻遭遇死劫。面對哥哥的驟逝，阿全哥的弟弟強忍悲痛表示，自己必須振作起來，「我哥留下的4個孩子，我得撫養好」。

賺錢不忘回饋鄉里、曾大方捐助學校

得知阿全哥車禍身亡的消息後，當地村里幹事表示，阿全哥平日裡為人非常厚道，雖然在網路上走紅賺到了錢，但他始終沒有忘記自己的根，成名後依然熱心回饋鄉里，過去曾多次向當地的學校進行物資與資金捐贈，是村裡公認的好人；村幹部證實，阿全哥離世後家境確實面臨困難，家中4個孩子最小的僅有6、7歲，村委會目前已經介入，未來將會全力提供生活上的實質幫助，至於車禍的具體發生原因，當地鎮政府與派出所暫時未做出進一步的回應。

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