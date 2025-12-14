前「美女主播」遭騷擾4年不忍了！揭鐵證尋法律協助

娛樂中心／李明融報導

前「美女主播」劉涵竹近日在社群平台接露遭長期網路惡意騷擾長達4年，原本只想冷處理該網友以封鎖的方式拒絕對方，沒想到近期對方變本加厲，除了持續辦分身帳號瘋狂私訊言語攻擊之外，甚至在公開平台留言辱罵，最終她受不了決定公開對方的行為，並尋求法律協助。

劉涵竹PO出多張遭網友私訊騷擾的對話截圖。（圖／翻攝自IG@miss_liuhanchu）

劉涵竹指控遭到該名網友騷擾長達4年，不忍將尋求法律協助。（圖／翻攝自IG@miss_liuhanchu）

劉涵竹PO出多張遭網友私訊騷擾的對話截圖，表示對方長達4年時間，原本都是以封鎖的方式試圖切斷聯繫，沒想到對方持續用各種小帳私訊繼續騷擾，不僅如此，近期該名網友越來越誇張，直接在公開的社群平台留言區公然指控劉涵竹「盜用他的帳號並私訊辱罵」，對此，她憤怒表示「今天他公開在我貼文底下留言，我盜他帳號並私訊辱罵，我決定直接公開此瘋狂行為，並尋求各界、法律協助」。

劉涵竹強調身為公眾人物，對於惡意評論「當作沒看到」是消極做法。（圖／翻攝自IG@miss_liuhanchu）

劉涵竹同時也反映了許多公眾人物在面對網路騷擾時的共同困境，她也呼籲其他網友不要再勸公眾人物「看到傷人的話、收到噁照就封鎖」這類的話，她認為當作沒看到根本就是消極做法，若只是什麼都沒做「只會讓他們以為這樣做沒關係」。雖然《跟蹤騷擾防制法》已於2021年6月施行，但近年網路的騷擾、霸凌事件仍不斷發生，但未來仍需在修法擴大適用範圍、提高保護令核發效率，以及強化跨部會處遇資源整合等方面持續努力，才能真正實現其保護人民的立法目的。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：前「美女主播」被網友騷擾4年不忍了！公開私訊揭「失控鐵證」：尋求法律協助

