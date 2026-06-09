前《60分鐘》名記者控高層「替川普加分」！CBS捲入政治干預爭議

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根據專訪內容，Pelley 指稱，《CBS》新聞總編輯 Bari Weiss 曾透過當時的執行製作人 Tanya Simon 向製作團隊傳達意見，希望在涉及一名示威者 Renée Good 死亡事件的報導中，強調抗議群眾的暴力行為。 圖：翻攝自 X Occupy Democrat

[Newtalk新聞] 美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名新聞節目《60分鐘》前資深記者 Scott Pelley 近日接受《紐約時報》專訪時表示，他認為《CBS》新聞部高層曾多次試圖影響節目報導方向，使內容更符合美國總統川普（Donald Trump）政府的敘事。

根據專訪內容，Pelley 指稱，《CBS》新聞總編輯 Bari Weiss 曾透過當時的執行製作人 Tanya Simon 向製作團隊傳達意見，希望在涉及一名示威者 Renée Good 死亡事件的報導中，強調抗議群眾的暴力行為，並將事件描述為 Good 駕車朝一名蒙面移民暨海關執法局（ICE）探員方向前進。

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然而，Pelley 表示，相關現場影像顯示，執法人員當時並未站在車輛正前方，Good 也未直接駕車衝向對方。他認為，報導內容應以實際影像與證據為基礎，而非單純採納政治人物的說法。

Pelley 在訪談中指出，新聞工作的重要職責在於查證政府說法，並透過證據檢驗相關主張。他表示，自己的觀察是部分編輯決策似乎傾向給予政府立場較多篇幅。

「報導政府觀點本身沒有問題，但問題在於這似乎永遠不夠，總是希望加入更多來自總統與政府官員的說法，整體平衡因此受到影響。」Pelley 表示。

截至目前，《CBS》方面尚未公開回應 Pelley 相關指控，Bari Weiss 本人也未對訪談內容發表評論。

另一方面，美國國家廣播公司（NBC）知名主持人 Kristen Welker 近日成為部分親川普支持者批評對象。

根據美國社群媒體上的相關討論，多名支持川普的評論人士與政治帳號發起網路活動，要求《NBC》撤換 Welker，批評她在政治訪談與選舉報導中對川普立場不夠友善。

部分網路傳言甚至聲稱川普本人希望《NBC》立即解雇 Welker。不過，截至目前為止，白宮與《NBC》新聞部皆未證實相關說法。

Welker 目前擔任《NBC》政論節目《Meet the Press》主持人，長期以來一直是保守派批評的對象。

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