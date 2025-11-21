前1個月宣布婚訊 「申敏兒遭疑帶球嫁」 經紀公司回應了

南韓演藝圈模範情侶金宇彬和申敏兒宣布下月20日結婚喜訊。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒 IG）





南韓演藝圈模範情侶金宇彬和申敏兒愛情長跑10年，昨（20日）宣布結婚喜訊，婚禮定在下個月20日，前1個月才曝光引來「帶球嫁」的猜測，而雙方所屬經紀公司都否認。

金宇彬和申敏兒所屬經紀公司AM Entertainment昨日公開了兩人將於12月20日於首爾新羅酒店舉辦非公開形式婚禮，面對帶球嫁的傳聞則堅決否認。

面對金宇彬和申敏兒修成正果，基本全網都給予祝福，當時金宇彬在2017年罹患鼻咽癌時，申敏兒選擇不離不棄陪伴他走過化療，一直到2019年康復重回螢光幕，而金宇彬宣布婚訊後，也手寫信表達了自己像組成家庭一起攜手走下去的心境。

廣告 廣告

根據《日刊體育》報導，指出如今金宇彬、申敏兒近來行程滿檔，目前其實只決定了婚期與場地，其他細節都尚未敲定，不過確定的新羅飯店，是韓國頂級婚宴場地之一，保密性到場佈規劃都十分完備，價格基本落在1億（約新台幣235萬元）至2億韓元（約新台幣470萬元）之間。



【更多東森娛樂報導】

●嚇死！韓女星別墅遭「持刀劫匪闖入」 和母親合力制服

●《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知

●李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲

