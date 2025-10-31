前1天還發影片 「最帥展昭」驟逝！ 遺孀悲發訃聞

香港男星甄志強於上海離世，享年59歲。（圖／翻攝自微博）





香港男星甄志強曾是是亞視當家小生，在港劇《碧血青天楊家將》的亮眼表現被讚為「最帥展昭」。今（31日）妻子方心媛在微博發出訃聞，證實離世消息。

香港男星甄志強妻子方心媛發布訃聞。（圖／翻攝自微博）

方心媛透過丈夫甄志強的微博發布訃聞，提及丈夫在21日於上海離世，享年59歲，當時家屬都陪伴在旁，而體念丈夫低調謙和的本性，後事從簡處理。

甄志強離世消息一出震驚全網，主要他在20日時候，還在微博發了在機場吃美食的影片，如今無預警離世令人十分震驚。對此，根據港媒《星島日報》報導，據傳甄志強是在打球時候，心臟問題而猝逝。



