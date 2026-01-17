前10名農藥違規蔬果出爐！「台菜靈魂」居冠 每3件就有1件出包

中市食安處公布農藥超標高風險蔬果與通路，加強抽驗守護食安。（圖／台中市食品藥物安全處提供）

為維護市民飲食安全，台中市食品藥物安全處每年將蔬果農藥殘留列為重點抽驗項目。統計110年至114年，食安處共抽驗2,720件蔬果，檢驗411項農藥殘留，發現168件不符規定，均已立即要求販售業者下架回收。其中151件違規產品來自外縣市供應商，已移請產地所轄衛生機關依法處理；另有17件由中市依法裁處，合計裁罰金額51萬元。

食安處分析近5年抽驗結果指出，農藥殘留超標的蔬果以葉菜類風險最高，違規率前10名品項皆為葉菜類，其中以香菜違規率32.6%居首，平均每3件即有1件不符規定，其次為九層塔（25.0%）、菠菜（18.2%），另包括辣椒、大蒜、小白菜、青江菜、茼蒿、白蘿蔔及青蔥等，均列為高風險抽驗品項。源頭供應商部分，前10名供應商占整體違規案件25.4%，以雲林縣業者28件最多，其次為彰化縣業者12件。

在販售通路監測方面，食安處指出，違規案件有56.6%集中於大型量販店與連鎖超市。依違規件數統計，前5名通路分別為喜美超市26件、全聯（含善美的公司）17件、美廉社11件、愛買11件及大買家10件。食安處已要求相關業者強化供應商管理，落實進貨查驗與自主把關責任，並將依違規情形滾動調整抽驗頻率，加強風險控管。

為保障市民消費知情權，台中市蔬果農藥殘留抽驗結果皆即時公開於「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」（https://fdsgisdss.health.taichung.gov.tw/fds），供民眾隨時查詢。食安處也同步將前10名源頭供應商及不合格蔬果統計資料，函文提醒團膳業者、食材供應商及學校，加強校園午餐生鮮食材管理，確保學童飲食安全。

食安處提醒販售業者，應落實蔬果採購與販售的自主把關機制，除不定期自行送驗或要求供應商提供檢驗報告外，亦應保存溯源交易憑證至少5年，並拍照留存產品外箱來源資訊（如供應商名稱、代號），以利後續追查；對於屢次違規的高風險盤商或農民，應主動停止交易，降低食安風險。

同時食安處也呼籲市民選購蔬果時留意來源標示及賣場檢驗資訊，尤其香菜等高風險葉菜類，建議優先選擇可信賴通路或具檢驗報告產品。返家後可掌握「看、聞、沖」原則，選擇外觀自然、無異味的蔬菜，並於烹調前以大量清水沖洗，適度去除外葉或表皮，以有效降低農藥殘留風險，吃得安心又放心。

