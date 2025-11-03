前10月六都交易量創有紀錄以來第四低 永慶：年底前有望維持穩健格局 5

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

根據剛公布的10月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為16,989棟。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，10月六都建物買賣移轉棟數月增5.7%，其中，僅台北市與桃園市微幅量縮1.0%與0.7%，其餘四大都會區均量增，新北市月增14.2%，台中市月增4.6%，台南市量增2.7%，高雄市月增9.9%。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，10月的建物買賣移轉棟數反映的是9月至10月初的市況，因適逢暑假結束，民眾看屋、詢價活動均回歸正常，加上9月初新青安鬆綁以及延長對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限，觀望的市場氛圍稍減，讓10月交易量較9月成長5.7%。

與2024年10月相比，六都交易量合計年減13.5%，其中台北市年減22.0%，新北市年減3.6%，桃園市年減11.4%，台中市年減8.3%，台南市年減33.2%，高雄市年減 16.2%。陳金萍指出，2024年10月在國內銀行房貸緊縮持續的狀況下，銀行以排撥方式分散撥款時程，房貸排隊等候時間拉長，加上央行祭出第七波選擇性信用管制衝擊，民眾購屋態度轉趨保守觀望，雙重影響下，交易量表現持續低迷，但仍有部分縣市新屋交屋挹注，讓10月建物買賣移轉棟數月減幅度相對緩和。

反觀今年，在房市政策稍稍鬆綁後，民眾購屋信心受到激勵，讓市場的觀望氛圍略為緩解，陳金萍表示，但國內外政經局勢不確定因素仍多，民眾購屋意願雖有小幅提升，市場買氣難有明顯量增的空間，因此，今年10月的交易量與去年同期相比仍有超過一成的減幅。

陳金萍分析，觀察今年1到10月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為168,785棟，較去年同期年減26.6%。其中台北市年減25.2%，新北市年減29.0%，桃園市年減17.9%，台中市年減23.8%，台南市年減32.4%，高雄市年減33.1%。另觀察歷年交易量發現，今年前10月六大都會區建物買賣移轉棟數續創八年來最冷，也是自1999年有紀錄以來第四低量，僅高於2015年至2017年，台北市、台南市續創八年最低，新北市、高雄市則是近九年新低紀錄。

陳金萍指出，近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，民眾購屋信心受到激勵，觀望情緒稍減，首購、換屋等自住需求轉趨穩定，加上市場看跌未來房價已成共識，部分屋主開始調整心態、主動讓利，讓整體交易量呈現小幅回溫跡象。若後續國內經濟環境沒有大幅變化，隨著政策發酵及自住需求穩定進場，預期11至12月房市傳統旺季有望維持穩健格局。

照片來源：unsplash示意圖

