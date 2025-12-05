前10月國銀獲利逾5千億 中信銀賺破550億衝第一

國銀獲利動能強，加足馬力挑戰新高點。根據金管會最新統計，今(2025)年1~10月國銀合計稅前盈餘達5,070.8億元，年增10.7%，提前突破5,000億門檻，改寫歷年同期新高。市場普遍預期，在利息淨收益與手續費動能支撐下，今年全年獲利有機會挑戰6,000億元。

國內總分行仍是獲利核心，1~10月貢獻3,695.1億元、占比72.9%；OBU(國際金融業務分行)與海外分行分別貢獻775.4億元、575.4億元。相較之下，大陸分行僅獲利24.8億元、年減46.4%，比率僅0.5%，已連續多年下探。主要是受大陸市場放款縮減、呆帳提列增加與利息收入下降影響，獲利承壓情況仍未改善。

觀察近年國銀獲利走勢，呈現明顯上升趨勢。2021年稅前盈餘為3,369.8億元，2022年攀升至3,919.4億元，2023年衝破4,724.4億元，2024年更創5,273.1億元新高。今年1~10月月均獲利約500億元，市場普遍預估全年將再站上歷史新高。

資產品質方面，10月逾放比維持0.15%，與上(9)月持平；備抵呆帳覆蓋率達877%，比上月略低，但金管會表示，銀行整體提列仍屬穩健，後續仍須審慎因應國內外經濟環境變化。

個別銀行方面，民營銀行仍領跑整體市場，中國信託率先賺破550億元、以550.72億元暫居獲利王，國泰世華以459.47億元居次，台北富邦379.22億元排名第3，玉山銀行330.6億元與兆豐銀行302.27億元分居第4、第5名。公股銀行方面，臺灣銀行稅前盈餘295.96億元榮登公股之冠，第一銀行269.57億元、華南銀行251.50億元與合作金庫215.25億元緊追其後，整體維持穩定獲利能力。

其餘銀行依序包括永豐銀行209.75億元、臺灣中小企業銀行133.80億元、彰化銀行185.2億元、上海銀行151.83億元、土地銀行165.91億元、元大銀行116.02億元、滙豐銀行107.31億元，皆為賺破百億元的業者；純網銀部分，將來銀行、連線銀行與樂天銀行仍呈虧損。

