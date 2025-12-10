前10月實質總薪資年增2.22％ 近10年最大增幅

主計總處今公布1至10月經常性薪資平均4萬7803元、年增3.08%，創26年同期最大增幅。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1至10月經常性薪資平均4萬7803元、年增3.08%，創26年同期最大增幅，總薪資年增4%、為近15年同期最大增幅；剔除物價因素後，前10月實質經常性薪資年增1.32%、為近5年同期最大增幅，實質總薪資則年增2.22%、為近10年同期最大增幅。

另，10月製造業加班工時17.8小時、年增0.3小時，連續17個月成長，前10月製造業加班工時平均17.1小時、創近15年同期最高；其中，10月電子零組件製造業加班工時30.4小時、創46年半來新高，年增3.3小時、已連續28個月成長，前10月電子零組件加班工時27.8小時、創46年同期最高，年增3.4小時。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，從加班工時來看，AI商機還是很夯。

根據主計總處調查，10月底工業及服務業全體受僱員工855.2萬人，月增5千人，以住宿及餐飲業月增3千人最多，營建工程、批發零售、醫療保健及社會工作服務業各增2千人；若與上年同月相較，則增加6.6萬人。累計1至10月受僱員工平均851.5萬人、年增6.7萬人，以住宿及餐飲業年增1.9萬人最多，支援服務業、醫療保健及社會工作服務業各增1萬人，其他服務業則年減3千人。

另，1-10月全體受僱員工經常性薪資(含本俸及固定津貼)平均4萬7803元、年增3.08%；經常性薪資中位數3萬8319元、年增3%；扣除物價漲幅後，前10月實質經常性薪資為4萬3664元、年增1.32%；實質總薪資年增2.22%、為近7年同期最大增幅。主計總處表示，主因最低工資提高、廠商加薪、年終獎金發放等，加上物價漲幅趨緩，因此實質薪資漲幅擴大。

